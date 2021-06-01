NFT往往給人比較「虛」的感覺，因為大部份NFT都是電子資產，沒有實物。沒有實物就「虛」了嗎？我們買的音樂CD，真的有拿出來放到CD機播放嗎？我們買的藍光影碟，又看過多少次？你不是也有付費了音樂串流、影像串流服務？你在手機遊戲又課了多少金？你多少年沒有買過印刷的報紙了？仔細想想，你不難發現，我們的生活一直在電子化，也就是去實體化，變得更「虛」。

這種「虛」不是沒有價值的，否則以上的供應商都要關門大吉了。實體的收藏品，在地少人多的香港，總會為收藏家造成空間和經濟壓力。更有些比較矜貴的藝術品，要在適當監控的溫度濕度下才能得以保存，這些儲存成本自然就更高了。在這個人人講移民的年代，不少人甚至忍痛將多年心血轉贈他人。收藏家大多喜歡公諸同好，讓其他人欣賞自己的珍寶，自豪感也因此而生。但在疫情橫行的世代，想要與其他國家的同好聚在一起風花雪月，實在有點困難了。由此可見，物理限制真的有很多包袱。

NFT正好為這些場景提供了理想方案。無論你買入了多少樂曲NFT，你可以連硬碟空間都不用付出，因為區塊鏈本身已經是一個儲存空間，更不用擔心有日硬盤故障，丟失多的心血結晶。只要拿著加密貨幣錢包，無論你去到地球哪一個角落，也可以輕易再與收藏品見面。其他收藏家也可以透過互聯網訪問你的收藏品頁面，隨時隨地看著你的珍藏表達羨慕之情。

看到這裏，如果你還認為NFT太「虛」的話，也可以看看有實體掛鈎的NFT。例如我公司購買了的NBA金州勇士隊冠軍戒指NFT系列，一套6隻，NFT的擁有人同時可以獲得實體冠軍戒指，虛實兼備。香港古董商竟然也與NFT這些潮物扯上關係，發行了兵器古董NFT，擁有NFT的才可以鑑賞真實收藏，將「鑑賞權」與NFT掛鉤，讓人對古董行業有了全新的看法。

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