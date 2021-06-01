新世界（017）及港鐵（066）發展的大圍站上蓋住宅項目柏傲莊III自上周末起收票，現已收逾1.3萬票，是今年的新盤票王。發展商今日加推2號價單149伙，入場價753.9萬元起；鐵定本周六開售首輪331伙。

新世界指，柏傲莊III 2號價單共有149伙，包括19伙一房戶、60伙兩房戶、51伙三房戶及19伙四房戶，實用面積310至1,022方呎，折價售價753.9萬元至2,529.5萬元，折實呎價17,999元至25,781元。

最平是8B座8樓F室，實用面積359方呎一房戶，折實價753.9萬元，呎價21,000元。最貴是8A座39樓A室，實用面積1,014方呎四房戶，折實價2,529.5萬元，料為柏傲莊3期以來最貴一伙，呎價24,946元。

安排周六（5日）開售首輪331伙，盡推首兩張價單，本周四下午3時截票，周五抽籤同六揀樓。

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