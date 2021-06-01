蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

晶圓代工產值再創新高 台積電首季收入129億全球第一

59分鐘前
(蘋果新聞網)

TrendForce集邦諮詢研究顯示，晶圓代工產值於2020年起便供不應求，各廠均提高售價及調整產品組合以確保獲利水平。2021年第一季度前十大晶圓代工廠總產值再次突破單季歷史新高，達227.5億美元，季增1%，當中台積電首季營業收入達129億美元位居全球第一。

台積電首季收入達129億美元，按季增加2%，大幅拋離位居第二的三星，收入為41.1億美元，按季減2%，是少數收入於首季衰退的晶圓代工廠之一。而中芯國際（981）則為11億美元位居第五，按季增12%。

TrendForce集邦咨詢認爲，第2季晶圓代工仍將會供不應求，平均銷售單價亦持續上揚，有望推升第二季各晶圓代工廠營業收入表現。上半年並沒有明顯的產能擴充下，各項零部件拉貨動能依然強勁，各廠產能利用率普遍維持滿載。而各國政府介入車用芯片生產排程，恐將擴大產能排擠效應。認為第2季前10大晶圓代工廠總產值有望再次創單季新高，料按季將再增1至3%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner