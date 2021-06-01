TrendForce集邦諮詢研究顯示，晶圓代工產值於2020年起便供不應求，各廠均提高售價及調整產品組合以確保獲利水平。2021年第一季度前十大晶圓代工廠總產值再次突破單季歷史新高，達227.5億美元，季增1%，當中台積電首季營業收入達129億美元位居全球第一。

台積電首季收入達129億美元，按季增加2%，大幅拋離位居第二的三星，收入為41.1億美元，按季減2%，是少數收入於首季衰退的晶圓代工廠之一。而中芯國際（981）則為11億美元位居第五，按季增12%。

TrendForce集邦咨詢認爲，第2季晶圓代工仍將會供不應求，平均銷售單價亦持續上揚，有望推升第二季各晶圓代工廠營業收入表現。上半年並沒有明顯的產能擴充下，各項零部件拉貨動能依然強勁，各廠產能利用率普遍維持滿載。而各國政府介入車用芯片生產排程，恐將擴大產能排擠效應。認為第2季前10大晶圓代工廠總產值有望再次創單季新高，料按季將再增1至3%。

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