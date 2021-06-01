雖然樓市暢旺，但二手市場仍見蝕讓。據土地註冊處資料，北角維港頌7座頂層A室，屬連天台特色戶，實用面積1,362方呎，以6,200萬元轉手，呎價45,521元，買家為楊娟（YANG JUAN）。原業主邱柱杰（YAU CHU KIT）於2017年12月以7,389.7萬元向長實（1113）一手買入，持貨不足4年賬面蝕讓1,189.7萬元，貶值16%。

豪宅再錄大額成交。市場消息指，南區淺水灣道71號Overbays單號屋，實用面積3,871方呎，連452方呎前庭及282方呎庭院，業主開價5億元放盤，最後大幅減價24%，終以約3.8億元易手，呎價9.8萬元，是屋苑自2004年以來近17年首宗二手買賣。原業主早於1996年以5,100萬元購入，是次易手賬面獲利3.29億元，持貨25年升值逾6倍。

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