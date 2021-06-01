友邦香港（AIA）推出「盈御多元貨幣計劃」，提供人民幣、美元、澳元、加元、港元及澳門幣共六種貨幣予客戶選擇，投保第三年起可免手續費更改保單貨幣，每年可改一次。本月內投保可享10%保費回贈。

產品在40年內的潛在回報率超過6厘，若投保更長時間更可達7厘。至於當中多少是保證和非保證回報，友邦香港及澳門產品策劃部部門主管馮偉成表示，現時低息環境，公司投資會較進取，因此非保證回報的比率會較高。

計劃另設「失業延繳保費惠益」，若客戶遭辭退，可申請將保費繳付寬限期延長至最多365日，每份保單可申請一次。

至於未來會否增設英鎊，友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，公司設計產品時，需要考慮客戶是否對該貨幣有殷切需求，以及投資是否能夠支撐保單所需的回報，公司會一直留意貨幣發展，考慮是否加推其他貨幣。

疫情下醫保需求增

被問到內地客來港投保情況時，謝佩蘭表示，今年第一、二季的通關安排沒有太大轉變，因此首兩季主要都是服務本地客戶，不過友邦在港有超過330萬客戶，疫情下本地客對醫療保險、儲蓄產品的需求都有增加，因此公司自願醫保和可扣稅產品的銷售數字均有上升。

招聘方面，謝佩蘭表示，友邦在香港和澳門都有不停擴充，現時公司有2萬名財務策劃師，今年招聘目標為6000，強調沒有放慢招聘速度。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略