《路透》旗下《IFR》引述消息報道，中國連鎖茶店奈雪的茶計劃周四尋求在港IPO獲批，集資約5億美元。若然獲批，預計將於下週開始路演。招銀國際、華泰國際和摩根大通是聯合保薦人。

此前有消息稱奈雪此次計劃募資約6億美元，以其發行15%股份來計，奈雪預計估值約40億美元，折合港幣約310億。若上市成功，不過當時奈雪的茶否認6月上市消息。

本年2月時「奈雪的茶」關聯公司北京奈雪餐飲管理有限公司被列入經營異常目錄，原因為「公示企業訊息隱瞞真實情況、弄虛作假的」，作出決定機關為北京市朝陽區市場監督管理局。資料顯示，北京奈雪餐飲管理的法定代表人為彭心，即「奈雪的茶」創辦人之一，該關聯公司於2017年11月13日成立，註冊資本500萬人民幣。

奈雪的茶表示屬誤會，北京分公司在自行排查年報數據時，發現2019年年報數據報送存在文書筆誤，在2月18日主動向市場監督管理局遞交了修改申請，並於當天上午修改完成。因系統設置，修改年報數據必定會顯示異常情況且無其他選項，現市場監督管理局已接受並處理了撤銷異常申請。

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