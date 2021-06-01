本港政治局勢前景未明，掀起新一波移民潮。仲量聯行最新報告指，按80及90年代移民潮期間的樓價走勢推測，預計近期相關情況對本地樓價影響輕微。

仲量聯行報告指，不少港人決定移民後，將本地自置物業出售，市場因而憂慮移民潮或令本港樓價受壓；惟據該行住宅指數，受肺炎疫情及社運連番打擊下，去年中小型住宅資本值亦僅微跌1.6%。

另據英國廣播公司引述的香港政府數據，1985至1997年間，約有57.6萬名香港居民移民外地，而期內差餉物業估價署資料顯示，本港中小型住宅樓價 ，包括：甲類、乙類及丙類住宅均升逾7.5倍，平均按年上升19.6%；同期平均年度經濟增長率只有14.2%，可見移民潮對住宅樓價的影響甚微。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，雖然移民潮看似對住宅樓價不利，但事實上，其帶來的負面影響輕微，並不足以扭轉現時住宅供求嚴重失衡的困境，較該行預期在移民潮中住宅樓價仍可企穩。

該行香港項目策劃及顧問部資深董事李遠峰補充指，多國實施量化寬鬆措施令利息低企，故移民潮出現令移居人士放售持有的物業，或導致二手市場交投增加。

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