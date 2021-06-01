恒大系再有配股動作，市傳上市半年的恒大物業（6666）禁售期一過，大股東中國恒大（3333）即以折讓12.3%配售，套現最多45.1億元。

《彭博》引述銷售文件顯示，恒大物業股東尋求每股9.8元配售2.7億股，佔總股本2.5%，套現26.46億元。文件指出，交易可額外配售1.9億股，即共4.6億股，最多套現45.08億元。配股價較昨日收市價11.18元折讓12.3%。

銷售文件未有顯示股東身份，資料顯示，恒大持有恒大物業65.9億或60.96%股份，以單一股東計，只有恒大才足以減持4.6億股。至於同樣設有半年禁售期的前期投資者，持有股份合共28.06億或 25.96%股份；另有基石投資者持股8.19億或7.57%。

恒大於上月13日，將旗下恒大汽車（708）以折讓20%作價配售2.6億股，佔2.66%股權，套現106億元。當時恒大指，減持是為了將前20大股東持股比例降到90%以下，滿足恒大汽車一步進入港股通的必要條件。

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