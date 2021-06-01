一代「舖王」鄧成波（波叔）上月辭世，遺下價值逾百億元物業予家族成員放售，其中油麻地喜筵酒家舖位最新市傳以8,100萬元易手，持貨29年勁賺7,500萬元。

市場消息指，油麻地新填地街142至144號地下至2樓，總面積達8,030方呎，原業主最初叫價8,500萬元放售，新近減價400萬元或約4.7%，至8,100萬元沽出，呎價約10,087元。舖位目前由喜筵酒家以月租18.78萬元承租，租金回報約2.78厘。

資料顯示，上述舖位由鄧成波或相關人士於1992年，以公司名義斥600萬元購入，現轉手賬面獲利7,500萬元，物業29年間升值12.5倍。

事實上，鄧成波家族近期沽貨行動未止，上月底連沽逾3.4億元貨，包括以1.2億元售出荃灣楊屋道118號立坊地下連1樓基座商舖。

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