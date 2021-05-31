【本報訊】隨着網購風氣盛行，不少舊式辦館逐漸式微，相關企業陸續變賣資產套現。扎根香港近半世紀、主營合味道杯麵等代理業務的有成行辦館，最新以2.17億元售出粉嶺全幢工廈。

李嘉誠外甥售陽明山莊

據土地註冊處資料，粉嶺安樂門街38號有成行物流中心全幢，總面積約46,278方呎，新近以2.17億元易手，呎價約4,689元。原業主為廣大食品有限公司，董事包括有成行辦館執行董事沈濟福等人；該集團2002年以2,000萬元購入上址，持貨19年，賬面勁賺1.97億元或9.8倍。

另一方面，不少名人趁旺市沽貨，包括李嘉誠外甥、科技園董事會主席查毅超，最新市傳沽出大潭豪宅陽明山莊10座低層63室，屬實用2,308方呎四房一套戶型，成交價為7,300萬元，呎價約31,629元。查毅超2010年透過公司名義，斥4,300萬元購入上述單位，持貨11年，賬面獲利3,000萬元。

另外，渣甸山布思道12號屋地業主最新以意向價6.1億元放售物業，呎價約99,397元；較兩年前叫價8億元，大減1.9億元或約23.8%。該項目地盤總面積約8,138方呎，最高可建樓面約6,137方呎。