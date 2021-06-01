Sell in may或5窮月已過（圖1︰其實冇窮過咁濟），指數無乜郁動，但科技股來回地獄又折返，一啲都唔易捱，ARKK最多試過跌兩成，但亦似乎喺100美元見底。

個人觀察係晶片股同Cybersecurity股都仲喺個頂到，自己倉位都集中喺Nvidia同Crowdstrike，兩隻唔平嘅股票，喺通脹威脅之下都企硬，值得睇高一線。(等回先加)

5月標普500指數 +0.55% vs 倉位 +2.5% (圖2)

再展望6月其實應該係個唔錯嘅月份(圖1)，信歷史的話，過去5年都係升，係冇6絕呢個講法的。

但6月要賭嘅係通脹會唔會再被市場視為風險，定係科技股洗估值已經洗得八八九九？有兩張圖要望實。

圖3︰商品升，科技股跌，會唔會再嚟多次？銅價 vs. 納指100可能有提示

圖4︰ARKK put call未平倉合約比例，逆向見底指標，數字近2代表put多call少，過去幾次都係近2水平淡友收手，可能係個撈貨指標

重要日子︰聯儲局6月16-17日

結論︰個人唔相信相通脹推冧股市，只係中間嘅波幅已經拎攞命，正如節目入面所講嘅操作，我賭個市持續有波幅而冇乜升幅，所以會趁高就減倉，有回先買，保持5成倉位等買貨。

當然風險係會錯過唔少反彈，而中間忍手唔做傻事先最難。

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