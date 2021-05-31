周大福（1929）與東方表行（398）等猛升，吼英皇鐘錶珠寶（887）。英皇歷史可追溯至1942年上海街首設的「成安記錶行」，2008年上市，IPO價0.43元，2011年最高1.84元，市值124億元，現價0.172元，市值只餘不足12億元，高位瀉掉九成。

PB僅0.23倍

1) 龍頭同業是周大福，歷史較英皇長13年，始創於1929年，當年鄭裕彤年方4歲，上市編號「1929」有意義。2011年以高估值上市，IPO價15.16元，現價只潛水2%，市值近千五億元，英皇只及其0.8％。周大福預測PE 29倍，PB 5.3倍。

2) 英皇最吸引之處，是預測PB僅0.23倍。公司掛牌十三年，2011年最高PB 3.2倍，2020年最低0.14倍，平均0.49倍。

依波路（1856）PB為6.3倍、冠城鐘錶（256）1.6倍、六福（590）1.2倍、東方表行（398）1.04倍、周生生（116）0.76倍、景福（280）0.48倍。英皇連景福亦大有不如。

3) 2020年，英皇營收26.27億元，跌36％；純利0.34億元，跌62％，以此計算，PE 34倍，當然不低。然而，去年上半年見紅1.29億元，下半年反大賺1.63億元，原因是開支大降及內地業務大盛（集團經營104店，內地佔57間）。今年將大勝去年，去年下半年盈利年度化作為今年指標，然後打七折，今年可賺2.28億元，PE 回落至5.1倍，業內最低。

4) 英皇去年底淨借貸6.48億元，淨借貸/股東資金比率僅14％，財政穩健。

★英皇屬悶聲發大財對象，現價0.172元，冷敲博翻倍見0.344元，即目標PB只是0.46倍。去年3月至今，東方表行PB由0.36倍升至01.04倍，股價已然向上翻了190％，可作PB修復、股價大升的最佳示範。

同場加映：5月4日於2.6元薦買亞太衛星（1045），昨收2.81元，單日升7％，較薦買前升8％，預測PE 6倍，PB 0.37倍。母企中國衛通（滬：601698）屬航天集團，今年預測PE 117倍，PB 5.5倍，亞太衛星平到痹，亦可博私有化。目標價重溫：4.02元，潛在升幅44％，若有私有化，PB見1倍，值7元。

何車