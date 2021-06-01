五窮月過去，結果唔係太窮，恒指喺5月份累計升426點，連續第二個月先低後高，五窮月並未窮，展望後市，六絕月似乎亦唔會太絕。值得留意係通脹威脅會加劇大市波動，尤其金價持續走強，更加引證通脹持續升溫。

至於中資科網股及平台股，行業監管陰霾仍未除，表現仍較為反覆，不過喺5G、新能源、科技、供應鏈本地化等多個長線的結構性機遇下，中長線表現唔會太差。雖然「抱團股」再次炒起，但千祈咪對A股走勢過份樂觀，而去年底至年初嘅「瘋牛」亦好難重現。暫時中港兩個股市仍然處於橫行區間，要真正向上突破，仍要成交配合。

中共中央政治局周一審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》。會議指出，根據人口發展變化形勢，中國先後作出實施單獨兩孩、全面兩孩政策等，取得積極成效。同時，中國人口總量龐大，近年來人口老齡化程度加深。為進一步優化生育政策，未來將實施三孩政策及配套支持措施，一對夫妻可以生育三個子女。有關政策將有利於改善中國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持中國人力資源禀賦優勢。就呢個政策上改變，噚日相關股份即時受刺激而顯著上升，當中從事提供輔助生殖服務嘅錦欣生殖（1951），周一在消息公布後，急升17.5%，股價走勢喺成交配合下突破，估計政策將吸引資金持續入場，而政策改變或令錦欣生殖有機會被重新估值，值得留意。

即使未有生育政策優化刺激，錦欣生殖早前已公布業績，受惠舊年下半年表現明顯改善，公司去年內地收入達10.46億元人民幣，按年僅微跌，其中成都收入達7.32億元人民幣，而深圳收入則跌10.8%至接近3億元人民幣，相信是由於封關影響香港客戶到訪。而美國嘅收入則跌34.5%至3.8億元人民幣，主要係受疫情及旅遊禁令影響。管理層預計今年成都將有15%增長，而深圳則有20%以上增長，美國業務料有雙位數增長，即使假設未恢復通關，集團層面增長亦將逾20%。不過受疫情影響時間較長，短期將為利潤帶來壓力，幸而公司喺人工受孕方面有領導地位，而未來亦有潛在併購機遇。錦欣亦已於2月份曾批股集資，暫無再集資壓力。

不過股價於周一急升，股價再逼近前高位，急升下或見回吐，不妨待股價回吐再吼位買入，考慮於22元樓下先買一注，另一注21至21.5元，跌穿20元止蝕，博再破前頂24元水平創新高。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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