惠譽最新報告指，即使中國二、三線城市的國有企業捱過3至4月的償債潮，但至今年底的到期債務仍然巨大，國企透過再融資來避免違約的情況難於下半年持續。

報告提到，來自河北、河南、遼寧、山西、天津和雲南的國企，於3月和4月所發行的已到期及被贖回債券總值分別高達1,460億元（人民幣．下同）及1,114億元，按年升近90%和75%。雖然這些國企未有出現違約情況，但惠譽估計很有可能是依賴銀行貸款及其他非資本市場渠道再融資。

惠譽表示，去年上述6個地區的國企資產流動性較差，現金短債比率中位數按年跌2%至61%。當中有53%的企業亦見較差的營運現金流，較2019年約46%為多。相反，江蘇、上海和浙江3個地區的國企流動性有改善，去年現金短債比的中位數升至105%，較2019年升18%。

惠譽預期，河北等地方國企透過再融資來避免違約的情況難以為繼。今年內河南、山西和雲南國企的到期債券金額將維持去年水平，而天津國企的到期債券更將較去年升48%。

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