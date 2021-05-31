五窮月埋單有得升，跌市魔咒不攻自破，最正係炒作點子越來越多︰先有由頭炒到尾的醫美股，然後有跟A股炒上的券商內險股，最新是醫療及物管股，以及昨日喪升的三孩概念股，還有為數不少的細價股，在在反映資金多到滿瀉，那怕指數上上落落，一有機會即刻落鑊，好兆頭也。

終於等到鷹美（2368）發盈喜，全年盈利增長35%至45%，主要受惠政府紓緩措施、銷售溫和增長及融資成本減少。簡單計計數，最新年度盈利最多達3.23億元，即下半年度賺9,300萬元，牌面睇較上半年度少一截（2.3億元），但鷹美下半年度盈利一向較低，如與過去兩年下半年度盈利（約3,930萬及6,438萬元）比較，最新年度表現十分亮麗，無怪乎昨日股價創出一個月高，主觀意願當然係6月下旬放榜時可以破頂啦。

講開盈喜股，冷門股葉氏化工（408）也值得留意，雖說冷門，但炒作概念非常火熱，包括中期盈利增長逾倍、可能出售新界物業以釋放價值、擬分拆洋紫荊油墨股份於深圳科創板上市、下周二將除息16仙，相當於近4厘。股價由高位回落約一成，近日於4.3元覓得支持，現在到8月放榜期間逢低吸納，值博率極高。

唐牛

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