【本報訊】致同（香港）會計師事務所發表最新的《買賣協議研究報告2021》指出，雖然去年全年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟，但香港上市公司買賣協議數量仍按年上升約22%，至333宗。其中，廣東省、香港及澳門地區的業務收購及出售交易佔40%。

在分析於香港交易所網站載列的333份買賣協議中，包括152宗收購交易及181宗出售交易。報告指出，2020年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要目的是收購與出售業務。當中業務收購佔所有收購交易，由2019年的71%升至約74%；而業務出售佔所有出售交易，由2019年87%跌至約84%。

報告又指，2021年第一季本地公司的買賣協議數量按年跌15%，其中收購協議跌 25%，出售協議跌6%。致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈稱，雖然第一季交易宗數下降，但對今年交易市場審慎樂觀，因為內地經濟發展趨勢持續，有更多公司在香港上市，預計今年企業的交易總數會增加。

本地企業遭中資吞併趨升

對最近多間香港老牌企業被中資收購，湯飈表示，因受疫情影響，本地市況不明朗，加上公司有現金流問題，預計本地企業落入中資公司的趨勢會上升。報告顯示，2020年約87%的業務收購及86%的業務出售在內地、香港及澳門進行，其中約40%被收購或出售的業務位於廣東省、香港及澳門地區，2019年約為43%。