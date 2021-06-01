二手交投氣氛持續高漲，多個屋苑錄破頂成交，當中長沙灣「四小龍」之一的昇悅居，2房單位造價高見1,028萬元，創屋苑同類單位近3年新高。

香港置業黎俊華表示，樓市熾熱，昇悅居2房重上千萬元，位於3座極高層A室，實用面積513方呎，2房連露台間隔，享海景，剛以1,028萬元獲上車客承接，呎價20,039元。據知，單位去年12月以1,028萬元放盤，最後零議價下賣出。業主2013年以648萬元購入，持貨8年賬面獲利380萬元離場，升值近6成。

翻查成交紀錄，昇悅居歷來造價最貴的2房單位，為2座高層B室，實用面積516方呎，2018年7月以1,030萬元易手， 呎價19,961元。

長沙灣「四小龍」屋苑交投暢旺，本月錄得逾50宗買賣，其中碧海藍天2座複式戶更以3,100萬元成交，呎價26,249元，造價及呎價均創四小龍歷史新高。

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