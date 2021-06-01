中共中央政治局昨（31日）召開會議，公佈會進一步改善生育政策，將在未來實施三孩政策。惟內地網民對政策不太受落，揶揄現今年輕人一個小孩都生不起，直言「中國的房價是最好的避孕藥」，質疑措施成效；《環球時報》總編輯胡錫進表示，留意到三孩政策引來大量網民吐糟，但他相信新政策能推動正事，包括改變人們對家庭幸福的觀念，並指選擇生多生少是人們的自由，其言論卻惹來網民反擊。

會議由中共總書記習近平主持，會議指出內地人口總量龐大、近年人口老齡化加深，當局應進一步優化生育政策，並應實施一對夫妻可生育三個子女的政策，長期看有利於改善人口年齡結構，擴大勞動力供給，減輕老年人口撫養比例。

微博湧現大量有關三孩政策的討論，有網民批評中國只為達到目的，不解決導致此「果」的成因問題，直言恐女性日後地位更低；又有網民諷刺養孩子要成本，不是在鄉下玩泥巴就不用捱餓，紛紛留言「中國的房價是最好的避孕藥」、「把我們嚇壞了，身邊很多女生一個都不敢生，不開玩笑，如果其他配套政策和保障不到位，女性的生育意願很難獲得改變」、「從大環境和小環境來說，活着都累。」

胡錫進於個人專頁發文指，三孩政策是新的導向性政策，並不是對家庭提出的具體要求和規定，生幾個孩子的決定權完全屬於每一個家庭，是大家充份自主自由的選擇，不具任何強制性。他又指出，看到網民大量調侃及吐糟，認為情況屬正常，惟相信新政策將逐漸引導出中國目前少子社會的鏈式變化，料願意多生的人會越來越多。

惟胡錫進言論遭網民批評，諷刺他要是敢大呼教育公平、高考公平，便「敬你是個爺們」，暗示內地體制不公。亦有網民留言支持，表示這個年代根本不應該限制生育，建議要徹底放開。

鳳凰衛視時事評論員李煒表示，過去中國多農民，因需要勞動力，故有多子多福的概念，但隨着人工智能發展，多子女反成增加生活成本的要素，甚至變成啃老族，所以生孩子只是娛樂人生的需要。他續稱，其他發達國家鼓勵生育，會提供奶粉錢和教育補貼，料中國會跟隨，又建議為城市孩子分配偏遠地區房屋，以平衡各地人口密度。

張藝謀任正非生3個

攜程集團聯合創辦人、董事局主席梁建章昨接受內媒網上訪問時指，三胎政策是一個標誌性的方向，是中國政策從限制生育，到真正走向鼓勵生育。梁建章強調，不管是鼓勵三胎還是全面開放生育，最關鍵還是要看配套措施，使得人們生得起二胎、三胎。

至於與攜程業務相關的旅遊行業，梁建章指出，三胎政策對包括親子遊以及酒店行業住宿市場，在未來看都是利好，因對中國經濟整體上是一個很大的激發作用，也會增加投資者對各行各業的信心，又稱目前最值得投資的就是人力資源。

事實上，超生在上流社會並不罕見。例如導演張藝謀妻子陳婷在新浪微博發文，針對三孩政策留言「提前完成任務」，皆因張藝謀與妻子曾因非婚生育3個子女，被罰逾748萬元人民幣；華為創辦人任正非亦有3名孩子，並跟隨母親姓，包括大女兒孟晚舟、兒子任平和小女兒姚安娜。

新東方教育科技集團（9901）總裁俞敏洪則表示，遺憾自己只有兩名孩子，認為要有4至5名會更好。

消息拖累「三孩政策」概念股急現回吐，好孩子國際 （1086） 最新跌8.8%，低見2.28元；錦欣生殖 （1951） 跌4.2%，報21.4元；貝康醫療 （2170） 跌3.7%，報27.15元。教育股卻抽升，新東方（9901）升1.6%，報83.75元；思考樂教育 （1769）升12.5%，報6元。

A股趁機炒起，愛慕股份（滬：603511）、金發拉比（深：002762）及高樂股份（深：002348）均升1成；共同藥業（深：300966）升6%，康芝藥業（深：300086）、澳洋健康（深：002172）及美邦服飾（深：002269）亦升1成。

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