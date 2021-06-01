全球政府正為疫苗接種率跑數，出奇招谷針的不只有香港，勢估唔到有人會靠打針發達，不過發達個案不是來自香港。雖然日前有地產商捐出價值千萬元的住宅單位予抽獎，但得獎機會僅百萬分之一（截至5月30日，有100.4萬港人已接種第二劑疫苗），中獎機率如此低，值搏率近乎0，其餘的谷針獎賞，與美國部分州份相比亦只是雞肋。

當然，香港人一生為樓瘋狂，有免費樓，機會渺茫也得試試。消息公佈後單日接種劑次曾創單日新高，錄逾4.2萬人接種，未知當中有多少是為樓打針。其餘的七折餐飲優惠、送機票（唔知幾時用到）、港鐵全年任撘車票等，與疫苗對身體湣在影響的憂慮相比，實在可有可無；金融機構送價值150萬股份幾有創意，但其成交額偏低，沽唔沽得出套現成問題；行政會議成員林健鋒提出的「打針」可享婚姻配對服務，亦與美國跟交友平台合作，可推高已接種疫苗用戶排名的玩法不同層次，基本上同自己用Tinder玩無分別、還有最多僅賺167元的1厘港元定存優惠噱頭，同樣貽笑大方。

再看美國，多個州份政府真金白銀豪擲金錢大玩最實際的現金獎。俄亥俄州便推出金額達1.16億美元的「疫苗百萬彩」， 包括10名幸運兒可獲得150萬美元（約1162.5萬港元）現金獎。相反港府只有向商界施壓，不論錢或樓都無打算拿出來谷針。林鄭說，政府在應對疫情和疫苗接種計劃已用大量公帑（包括去年9月斥5.3億公帑進行效用不大的全民普及檢測），因此獎金獎品谷針，最好由私營機構負責。

要利誘香港人踴躍打針，離不開派錢和送樓。林健鋒直言期待有第二層、第三層住宅單位出現，他應進諫特首由政府帶頭捐出公營房屋單位抽獎；聽話的地產商可效法印度，已接種疫苗者買樓可寬減物業稅，甚至可考慮買樓有半價，為熾熱的樓市降溫！配合政府效法美國拿出億元大抽獎，接種率很大機會直線向上。

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