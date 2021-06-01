中國實施三孩政策，不過大和資本認為，仍難以扭轉低生育率的情況，加上中國不斷與其他大國在經濟上「脫鈎」，中國長遠經濟發展只會面對更多困難。

大和指出，當一個國家的生育率跌至1.5%以下就難以回復；又提到中國在2015年改行二孩政策前，生育率自2003起維持1.2%水平。即使推出二孩政策後曾將2016年的生育率推高至1.3%，但其後數據逐漸回落，去年更低至0.85%。

該行表示，財政負擔加重、政府津貼不足、缺乏就業保障、懷孕福利、兒童託管服務，及學位競爭激烈等因素，令中國夫婦不想生育。該行認為要刺激生育遠比生育限制困難得多，並指中國長達36年的一孩政策，令當局習慣控制生育和家庭計劃，卻不懂得如何刺激生育率。

大和表示，其實全球都面對「低生育率陷阱（low-fertility trap）」，即是人口老化拖慢經濟增長，同時令保健支出急增。該行預期，中國最終會解除所有生育限制，但隨著中國勞動力正在萎縮，人口又加速老化，跌入低生育率陷阱將成事實。

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