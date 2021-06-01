財新公佈5月中國製造業PMI，報52，並指中國5月內外需強勁，但受制於原材料短缺和價格高企，生產增速放緩，財新又謂指就業回落，價格指數繼續飆升，似有暗示滯脹意思。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年5月製造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，供給穩步恢復，就業市場保持穩定，製造業較為景氣，經濟恢復動力仍在。通漲問題仍是重中之重。5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，通脹壓力會制約貨幣政策空間，5月製造業出廠價格指數飆升，價格傳導效應已經顯現；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響。這意味著大宗商品的快速上漲已經對經濟運行秩序造成影響。

據財新，中國製造業延續平穩恢復趨勢，5月財新中國製造業PMI較上月上升0.1個百份點至52，為本年最高，走勢與國家統計局製造業PMI相反。

PMI分項指數中，製造業需求略強於供給，海內外需求齊增，支撐銷售增長，新訂單指數為2021年內高，新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月高位，企業反映，新接業務量增速為5個月來最強勁。新業務量增長帶動產量進一步上升，但原材料短缺且價格高企抑制供給。相比需求側的好景氣，供給略顯疲弱，5月生產指數較上月微降。

4月進入擴張區域的就業指數，5月出現回落。部分企業因強勁的市場需求而增加用工量，但也有部分企業受制於成本上升，對增加用工仍持謹慎態度。兩者相抵，5月就業指數僅略高於榮枯線。

已經持續數月的價格上升仍在繼續，5月製造業購進價格指數在擴張區域升至2017年1月以來最高點，調查企業普遍反映，原料成本上漲推高了各種費用。企業普遍通過上調產品售價，將成本上漲壓力傳導給客戶，導致出廠價格指數飆升至60以上，創2011年3月以來最高位。

展望未來一年，製造業企業預期需求增長，加上新產品發布，產出將會隨之擴張。不過，業界的樂觀度已降至4個月低點，主要擔心成本上漲，以及疫情前景未明。

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