政府公佈，4月零售業總銷貨價值按年升12.1%，差過預期的17%增長。

統計處指出，4月零售業總銷貨價值臨時估計為270億元，增長12.1%；當中網上銷售價值佔整體6.8%，其臨時估計為18億元，按年升27.2%。扣除其間價格變動後，4月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升10.9%。

按零售商主要類別分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年上升最多，達93.2%；服裝上升64.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升36%；眼鏡店升34.6%；其他未分類消費品的銷貨價值上升29.1%；燃料升26.7%；汽車及汽車零件升22.8%。而藥物及化妝品上升16.4%；中藥升15.9%；書報、文具及禮品升10.4%；電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值上升10.2%；以及傢具及固定裝置升6.8%。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌12.7%；其次為食品、酒類飲品及煙草跌3.7%；而百貨公司貨品跌22.2%。

政府：仍遠遜疫前水平

政府發言人表示，4月零售銷售在低比較基數下繼續按年顯著增長，但由於訪港旅遊業持續冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。展望未來，政府指出在環球疫情反覆下，訪港旅遊業料需時復蘇，因此零售業的短期前景仍然困難，並再呼籲市民積極參與疫苗接種計劃，以創造有利條件讓零售業及其他面向消費者的活動得以更明顯地恢復。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略