習近平明年會下台還是連任？中共總書記、軍委主席並無連任限制，而國家主席，在1982年鄧小平時期定下連任不得超過兩屆。其後江澤民、胡錦濤都遵照憲法，只擔任兩屆國家主席。軍委主席，江澤民則擔任了15年。然而2018年習近平任內修改憲法，取消國家主席連任限制。於是輿論普遍估計，習近平要連任多於兩屆，甚或終身制。

如連任多於兩屆，即超過江、胡，雖然憲法已修改，仍需黨內支持，正路要拎出更大功績。

經濟方面，內地屬小康或是工資偏低，此點李克強似乎持不同調。外交方面，中共正面臨以美國為首的西方國家圍堵，孤立情況超過冷戰時代。所以有評論認為餘下一項，就係軍功。

美國唔覺意流出軍方機密文件，指1958年台海危機期間，美軍曾計劃對中共空軍基地實施核打擊。在現今情勢流出這類文件，屬很重警告意味。加上近期連續不斷的各種消息，如台軍爆出美軍到台訓練，美助理防長提名人揚言以特種部隊助台加強防衞，G7、美日、歐日等發表關於台海的聯合聲明，都說明今次台海局勢緊張非同尋常。

大國正以疫苗外交較勁

近日拜登宣佈要美國情報界90天內提交新冠肺炎來源報告。所謂美國情報界包括18個機構，即美國國家情報總監辦公室（ODNI）、國防部旗下9個機構如國家安全局（NSA）、其他7個機構如國務院旗下情報與研究局（INR）及獨立機構中情局（CIA）。報告有短、中兩大作用。大國之間正以疫苗外交較勁。蓋一確定用邊隻疫苗，往後大概率用同一隻。拜登高調地要情報界聯手查來源，其他國家自然更傾向用美國疫苗。

90日後將入秋，中共二十大應該會在明年秋左右舉行，埋牙最激烈就在此一年內。報告結論若模稜兩可，則只係短期內壓縮了中共疫苗外交。若有較明確結論，則中期會令情勢更混亂及添加壓力。

中共在緬甸一事上強調以東盟模式處理，其實即係要從東亞盟主入手。緬甸非第一島鏈，卻係島鏈邊緣有突圍之用。

而突圍帶來最大的破壞力就在台灣，台灣一失，整條島鏈瓦解，甚至引來他國倒戈。一旦進入臨戰狀態，權力更加集中。當情勢變異壓力益大，鋌而走險之機率只會增大。若取得外島一二，則功蓋滿朝。會賭，還是不賭？

東臨碣石，以觀滄海。待續

Mr. Tregunter