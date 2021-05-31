兩次分家後，李錦記家族第四代發展出家族委員會管理公司，「不准晚婚、不准離婚、不准有外遇」，這三不准看似與企業管治關係不大，但這卻是李錦記家族成員委員會的入場門檻，「違者自動退出董事會」，這間聲言絕不上市的百年企業，其家族式管治及經營，卻成為世銀集團有關《家族企業治理手冊》的範例。

奇特憲法強調家族和諧

這些看似是奇特的家族憲法，尚包括「每3個月開一次家族委員會，成員無論在哪裡都得飛來參加」，李文達經歷兩次分家，一次家族分裂，並不希望下一代有這個不愉快的經歷，故此希望後代無論如何，都要以家族為先，沒有和諧的家族，就不能將家族延讀，更不可能延續家族事業。

李錦記這個家族委員會是由接受西方教育的第四代向李文達作出建議，這些「惠」字輩，年輕時遠赴瑞士管理學院、哈佛大學等接受教育，在研究全球家族企業的做法後，提出有關建議，這個家族委員會的功能包括：修訂家族憲法、協助所有家族成員學習及培訓、亦包括家族企業董事會成員及主席任命、及旗下各組織的負責人任命等。

主要成員是第四及五代

委員會成員最原本是李文達夫婦及五名子女，直到李文達夫婦退休，最新版本是五位第四代，4位第五代，委員會成員數目希望可維持在10位以內，不過，隨著第五代逐步成年，並踏入25歲這個門檻，成員數目亦越來越多，現任醬料公司主席李惠中接受台灣《商業周刊》訪問時曾表示，雖然家族成員曾經試過訂立一些篩選條件，但當中有不少連第四代都做不到，所以還是先讓年輕一輩入局。

根據《李文達傳》，李錦記家族委員會內包括5個小組，包括李錦記集團、家族辦公室、家族慈善基金、家族學習發展中心以及家族投資。其中第三代的李文達掌管李錦記集團、至於旗下兩大業務支柱李錦記醬料集團及李錦記健康產生集團，分別由兩位第四代成員李惠中及李惠森掌管。

更改憲法需投票決定

而李惠民分別掌管家族辦公室及家族投資，這兩個小組主要管理本業以外的其他投資；至於李惠雄則主理家族慈善基金，家族委員會五個小組內唯一由第5代主理的是家族學習發展中心，由李學祖主管，主要負責各代家族成員的學習、培訓及價值觀建立。至於各成員的股權分配相同，家族憲法是家族成員必須服從的最高原則，若想更改憲法，則要75%成員同意則可，若支持及反對票數相同，則會以擲骰決定，家族亦已買好骰忠以備不時之需。

對於非家族成員的員工而言，李錦記極重視企業文化，雖然企業文化在員工評估中並不佔分數，但卻是不達標就OUT，文化較戰跡更為重要，過往亦有一些專業經理人，在公司內做出成績，最終卻因文化上格格不入而離開。李錦記甚至將創業紀念日選在清明節前後的上班日，千名員工及家族成員一同到位於荃灣的李氏家族地拜祭，再參加公司的慶祝晚宴，就連海外的分公司亦會派代表出席。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略