信和（083）同華置（127）為了幫政府谷肺炎疫苗，罕有地「豪爽」拎層凱匯出嚟抽獎，一房激起千層浪。好多讀者inbox想我喺專欄講吓呢一單。好多人都係走去訪問信和太子爺，華置喺成件事嘅角色上面就相對地低調。

凱匯我都有去睇過樓，不過最後冇入票，始終喺同類價位來講，投資啟德好似會多啲想像空間；不過信和嘅樓盤一向都尚算優質，如果問我點樣睇呢件事，我只可以講今次係一次相對聰明的公關手法。

信和捐出僅僅一間400多方呎的一房單位，聲稱價值1,080萬，就算要幫得獎者畀物業稅項，埋單都係畀多一球左右內完成的事。但這個抽獎成功令凱匯在兩日內，充斥着各大報章、新聞版面，區區一層樓賺盡了宣傳費，對信和來說簡直是抵到爛。

而客觀效果是自從發展商送樓後，打疫苗的預約人數升了數以萬計，似乎香港人真的可以為層樓立即去打針，就算是只是一個一房單位。

跟友人F談起這件事的時候，他表現得非常驚訝，問我現在一個新盤的一房單位，都要成千萬？是的，由此可見香港人有幾相信樓宇這項資產。信和、華置這次在政治上表忠，就這個後國安法時代的香港來說，當然是聰明之舉。

只不過既然都係要送，至少送一個兩房單位吧？送一房單位，實在顯得太小家，這些富甲天下的香港發展商，多年來吃盡政府高地價政策的紅利，將香港的樓價托至如此高的境地，他們從中作梗，也是最大得益者，如此小恩小惠，吸引了甚麼人落搭？

根據官方的預約數字來說，在5月28日時，科興急升六成，復必泰升一成，甚麼人會接種科興？在我眼中主動獻身接種科興疫苗的，都是愛國愛港的好兒女，這些人平時都只在觀望，就算政府怎樣出盡牙力，也無法令他們動身，一旦聽到送錢送樓這些措施，就抱着買六合彩抽獎的心去接種疫苗。

有些國家但求有一針疫苗，但香港這個地方明明疫苗配備那麼充裕，卻無人問津。當然你可以說香港人比較錫身保守，知識水平較高，在這個疫苗是否有效前，不敢輕舉妄動；但政府現在也決定跟發展商一起玩送禮做誘因，可以預計的是越來越多機構將會跟隨送禮的做法，透過送出一些現金獎、樓宇，來幫政府谷針，再為自己做宣傳。

在我眼中，抽獎谷針一事，是絕無僅有的香港式世界奇觀，非常符合香港人的核心價值，super！

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