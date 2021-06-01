自今年年頭熱潮高峰，SPAC（Special Purpose Acquisition Company）在美市的活躍程度似乎大不如前。Pre-Deal前的SPAC平均股價，更一度跌至$9.80，即折讓20c（$10是SPAC的贖回價）！然而，從2021年上半年的整體表現分析，SPAC通過IPO集資的總額又創下歷史新高。相比其資產淨值， SPAC目前的平均股價出現折讓，反而吸引了部分又要yield又要optionality的投資者入市。究竟，現在是SPAC最黑暗的一個月，還是入市最佳時機呢？

去年一半IPO以SPAC形式上市。可能是樹大招風吧，美國證交會（SEC）上月建議SPAC應將向早期投資者發行的認股權證視為負債而非權益工具，還警告已上市的SPAC及已轉與目標公司合併的SPAC可能需要重述其財務業績。繼SEC之後，聯儲局亦在本月的金融穏定報告中點名關注有關SPAC的投資風險：「相比基於價格的衡量指標所反映的混合信號，不少非價格衡量指標顯示投資者對股票風險的偏好相比歷史紀錄已有所提高。首次公開募股（IPO）的速度已增至1990年代以來最高水平。此外，特殊目的收購公司（SPAC）在IPO中佔據了更高的份額，這些公司是專門為發行公共股本並收購現有運營公司而創建的非運營公司。」

Babe問：「證交會同聯儲局先後出聲，投資SPAC嘅政策風險咪高咗好多？」我點頭以示同意：「平均股價出現折讓，即係買完等贖回都有錢賺，多少反映風險係高咗。」女友再問：「但係超哂齢嗰隻AGBA，點解又trade緊$10.63咁高呢？」我沒有好答案：「之前有消息話佢考慮全面收購康宏，到最近佢又注資公司嘅trust account再次延期收購嘅deadline。個刁本身風險之高，我真係唔識點計。」

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