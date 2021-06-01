網易（9999）CEO丁磊今日出席《2021中國網絡版權保護與發展大會》時表示，中國音樂市場正在進行代際的更替，現在已經有超過50%用戶是90後，並稱現時90、00後版權意識更強，保護版權將推動中國成「音樂強國」。

丁磊在演講中提到：「我們發現，相比70後、80後，90後和00後有三個特點：文化自信，各有態度，和捨得投入。他們的版權意識和付費意識都明顯更強。」並指他們可能會為了一杯20塊的奶茶精打細算，「但也會願意為真正喜歡的東西花上200、甚至2000元。」

他指出，2013年網易雲音樂剛剛成立，那時行業被盜版所困，據說盜版率一度達到了99%。但從2015年開始，根據國際唱片業協會統計，中國數碼音樂的正版率就做到了96%，世界最高水平，全球平均數據也不過62%。

丁磊表示，正版化是中國版權監管和音樂平台合力發展的產業奇蹟，為中國數字音樂發展開了一個好頭。版權保護下一步的重點應該是如何優化版權交易、分配和運營體系，推動中國數字音樂產業更快地向知識產權強國、音樂強國、文化強國衝刺。

丁磊亦提到，從2015年開始，中國的數碼音樂付費業務有了比較大的提升，但和歐美日韓40%以上，甚至到90%的付費率相比，差距還很遠。但近幾年，公司主管部門對版權問題的持續關注與投入，就是非常關鍵的因素，也給了像網易這樣的音樂平台極大的信心和發展動力。

網易雲音樂擬分拆上市

早前網易公佈，旗下「網易雲音樂」今早公佈與全球三大唱片公司之一的索尼音樂娛樂（Sony Music Entertainment）達成全新版權合作，並擬分拆網易雲來港上市，消息稱最高發行價為330元，計劃集資70.36億元。

受消息刺激，網易近日股價急升，由上月中低位157.2元升至今日收市189.2元，升幅逾20%。

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