土地資源短缺，不少發展商主力透過舊樓重建增加土地儲備。永義國際最新以3億元，透過第一太平戴維斯拍賣統一紅磡漆咸道北472至478號。

永義2018年尾申請紅磡漆咸道北472至478號舊樓強拍，最終於上月獲得土地審裁處批出強拍令，但拍賣底價則被上調至3億元，較2018年時申請是估值2.29億元調高約31%。

地段鄰近高山劇場，連同集團已成功統一業權的漆咸道北470號，項目地盤面積約4,685方呎，以商住物業發展地積比率為9倍，最高可建樓面面積約42,165方呎。以底價3億元計，每方呎樓面地價約7,115元。

第一太平戴維斯董事總經理陳超國指，地段實則並未有高過市場估值，法庭判出底價，為申請人及答辯人各自估值的中間取價，都為市場價格。陳超國指，由於去年疫情拖累，發展商收購舊樓步伐受拖累，因此今年至今強拍申請較少，只有5至6宗成功申請。不過由於兩三年前申請強拍較多，因此今年拍賣的宗數都會較多。

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