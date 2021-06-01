中國市場監管局對15家校外培訓機構分別予以最高罰款，合共3,650萬元人民幣，包括新東方（9901）、思考樂（1769）等等。

據《人民日報》報道，中國市場監管總局價監競爭局局長袁喜祿表示，總局組織地方市場監管部門組建專案組，於5月初對解題應用程式「作業幫」及「猿輔導」兩家機構展開調查，並再對新東方、學而思、精銳教育、掌門1對1、華爾街英語、噠噠英語、卓越、威學、明師、思考樂、邦德、藍天、納思等13家校外培訓機構進行重點檢查，並發現15家校外培訓機構均存在虛假宣傳違法行為，13家校外培訓機構存在價格欺詐違法行為，多間平台共被判罰款共3,650萬元人民幣，單計噠噠英語、華爾街英語、掌門1對1以及精銳教育四家機構，罰款已達1,000萬元人民幣。

監管部門亦表示，今次調查的特點可以概括為「虛構、誇大、誘導」，例如是虛構教師資質、誇大培訓效果、誇大機構實力、編造用戶評價、虛構原有價格等。並透露有些課程原價幾百元甚至幾千元，但實際售價僅為1元，所謂的劃線價並非真實、有依據。這些「優惠折價」看似給消費者帶來極大的實惠，實際上是通過劃線價和實際售價間的巨大利差，誘導大批家長去買單。

思考樂現升13%，報6元；新東方升1.45%，報83.6元。

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