恒地（012）今日舉行股東周年大會，有股東問到明年會否恢復派紅股，集團聯席主席李家誠回應稱，近數個月集團賣樓成績不錯，待業績轉好時會考慮，反問股東有否購買旗下物業。該名股東續呻樓價貴，又問恒地可否提供折扣優惠，聯席主席李家傑提議他在內地置業，「其實中國好大，唔係淨係得香港，內地樓價好平、好好住。」

近期政府引用《收回土地條例》收回私人土地，李家誠表示，不擔心有關條例對集團構成影響，因私樓與公屋是兩個不同市場，而健康的社區規劃須兩者兼備，集團亦一直透過農地轉換土儲。秘書廖祥源補充，政府收地有利有弊，雖然土地被收回，但周邊基建將更快完善，政府給予的賠償亦足夠，現時旗下粉嶺北地皮將配合政府收地。

至於樓市，李家誠表示，現時市民對買樓需求熱切，加上本港疫情受控，有助經濟復甦，對樓市看法正面。副主席林高演補充，二手市場轉旺為樓市「打底」，預期樓價持續平穩，並有輕微上升空間。對於本月截標中環海濱商業地王，李稱集團將參與投標。

近日有發展商捐出單位以鼓勵市民接種疫苗，問到集團會否效法，李家傑指，集團有為注射疫苗的員工提供四天有薪假，將積極構思優惠活動鼓勵大眾打針，又指自己早已接種疫苗，李家誠則稱早前因感冒緣故仍未打針。

商業物業方面，李家誠稱甲級核心寫字樓需求穩定，旗下IFC租戶撤租後，很快便有新租戶填補位置，認為其位置吸引跨國公司及金融企業等；受疫情影響，旗下美麗華酒店去年入住率約四成，週末入住率達五至六成，平日僅兩至三成。

恒地近期不斷增持同系美麗華酒店（071）股份，李家誠指增持其股份屬長遠計劃，看好其多元業務，暫無收購考慮，對其他系內公司亦無增持計劃。

恒地早前披露投資恒艾健康產業園，涉足健康產業，李家傑指集團於其他行業均有發展空間，正進行不同嘗試。

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