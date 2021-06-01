運動按摩槍品牌BOOSTER三款全新產品，6月上旬起於全線CSL Mobile及1O1O分店發售。代理商UNITY Tech董事總經理許嘉銘表示，疫情期間居家運動成潮流，過去1年銷量亦見增長。

三款新產品包括Mattea超迷你按摩槍、Swingo磁療呼啦圈，以及T-One Smart Hit按摩槍，價錢由498元至1188元不等。許嘉銘指BOOSTER以往主打專業級別的中價位產品，但看好疫情下居家運動的需求漸增，於是推出價錢更大眾化、更輕便的按摩槍，期望令大眾將產品融入生活，甚至視為新潮的科技玩物。

許嘉銘稱，品牌自2019年於K11 Design Store寄賣，已月賣100至200支按摩槍。去年和CSL建立合作關係後，利用其分店網絡分銷，更大大提升產品銷量。他表示，疫情下加快了香港人對科技的接受程度，令更多人關注公司旗下代理的其他品牌，例如家電和個人護理的產品。

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