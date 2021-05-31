【本報訊】恒大集團（3333）全踩中共針對內房的「三條紅線」，成為政府緊盯目標，但恒大負面消息仍不絕。繼上周恒大與關連企業盛京銀行（2066）間的千億債券交易引來當局調查，本報近日發現，有網民到新浪旗下的「黑貓投訴」，指控恒大旗下「房車寶好房好車」拒絕兌付100萬元人民幣的商業票據，而事件僅是冰山一角。

事實上，恒大集團的名字近期不斷在內地的票據網、投訴網出現，主要指恒大拖欠或拒還以往簽訂的商業票據，顯示公司正面臨大批供應商追數，財政舉步維艱，令人懷疑恒大是否能在其承諾的限期前成功減債，以符合三條紅線的「去槓桿」要求。

苦主眾多 部份疑拖欠百萬

商業票據通常用於資助應收帳款、存貨和滿足短期債務，是一種無擔保的短期債務金融工具，通常期限不足一年。由於票據可以轉讓，而且恒大的票據利率甚高，部份商業票據的年化回報率可超過30%，故在內地有一定市場。甚至有網民指公司將恒大的商業票券當作年終花紅發放，但恒大拖了一個月仍未兌付。被拖欠款項的事主數量眾多，在內地一個票據網站，有網民整合恒大的欠款事主的票據，貼出多個實名的出票人、收票人，有欠上百萬，也有只欠10萬元人民幣的票據。帖文引來其他苦主，有些票據到期日是今年2月中，已拖了數個月，也有人指恒大甚至連數千元也拖。

正當恒大財政危機未紓緩，上周財新網報道，質疑恒大向其持股近半的盛京銀行發債集資，再將資金用於增持盛京股權，內媒指該操作在內地有可能觸犯條例，銀保監已在調查事件，惟報道並無提及消息來源。另盛京銀行部份股東為恒大主席許家印的「鋤Dee會」友好，包括有「重慶李嘉誠」之稱的中渝（1224）大股東張松橋，以及「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻。

受一連串壞消息影響，拖累恒大上周五股價已挫3.8%，昨日再挫3.8%至11.64港元的今年新低，距離今年1月中的高位17.26港元，相差逾三成。

債價受壓 較發行價低11%

另外，恒大兩筆人民幣債亦走弱，2023年到期，票面息6.27厘的「19恒大01」跌1.57%，報89元，較發行價100元低水11%；2024年到期，票面息6.8厘的「19恒大02」則跌2.99%，報90.54元，亦較發行價100元低水約一成。

恒大今年4月公佈業績時，總裁夏海鈞料恒大每月降債125億元，可於今年中可率先符合「三條紅線」中淨負債率的要求，屆時恒大才可重新每年增加5%有息負債。夏預計可於2022年底前於另外兩條達標，有息負債規模增速可達15%。