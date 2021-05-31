李錦記蠔油今日已賣到全球幾乎每個各落，這間百年企業雖造就李文達這位千億富豪，但卻曾歷兩次分家，企業價值未有因分家而減少，但親戚關係卻鬧得緊張，就連李文達送給堂兄弟的蠔油亦全被退回。

前途問題引發首次分家

第一次分家出現在第二代，即李文達父親李兆南這一代，當時的李錦記已澳門著名土產，產品除供應當地食肆之餘亦開始外銷至亞洲，這時正值60年代尾至70年代初，本港出現前途問題。李兆南的兄長李兆登及其後代希望出售祖業，順應潮流移民至海外，但李兆南卻希望守住家業，引發第一次「分家」風波，最終由李兆南及兒子李文達，傾盡所有財產以一房之力，購兩房股份，令李錦記股份重新由一房人掌握。李文達亦順勢接班成為李錦記第三代掌門。

其後李錦記才進入高速增長期，推動這個高速增長的，是李文達將產品重新定位，由原本屬高價醬料的蠔油，降至大眾能夠負擔的水平，與此同時，公司決定進軍美國市場，以熊貓牌推廣，靈感主要來自毛澤東將兩隻熊貓送給美國總統尼克遜作為國禮，以示中美關係破冰。

李文樂患病促二次分家

成功打開美國市場後的李錦記在1980至1990年這10年間，收入增長15倍，並超過1億美元。不過，這時這間已踏入有百年歷史的老字號卻出現第二次分家，今次提出這個要求的是李文達的弟弟李文樂，導火線是李文樂患病，有感大哥李文樂一家掌權，加上子女尚未成年，李文樂太太擔心若丈夫有三長兩短，自已這一房將會失去保障而要求分家。

當時李錦記旗下大埔廠房正在興建，公司亦正處於發展的關鍵時期，故李文達初時希望與李文樂協商，以不至於分家收場，但經過幾次溝通均不成功，最終兩兄弟為了股權是六四抑或五五分賬而對簿公堂，雙方打了大半年官司，花費逾千萬律師費，結果李文樂沒有錢繼續打落去，最終接受李文達開出的條件，收取7,000至8,000萬現金，退出李錦記。

親戚關係緊張 送出蠔油全被退回

當時李錦記仍不是有限公司，所有家族成員均要簽字確認，李文達曾形容當時情況：「大夥在律師講解下簽署一份又一份的文件由下午4點，一路簽到晚上10點幾11點。」其後報章刊出李錦記承／退股啟示：今天起公司與退股人無涉。李文達看似勝了一仗，但為支付分家金額，李文達需賤賣大量資產，就連大埔廠房興建，亦是向銀行進行貸款。經過兩次分家的李家，親戚關係變得十分緊張，就連李文達送給堂兄弟的蠔油亦全被退回。

這兩次分家歷史，並不是什麼秘密，李文達曾說：「我的弟弟（李文樂）為家族業務與我產生意見分歧，以致與我不相往來，我至今十分難過，我不希望下一代有我這個不愉快的經歷。」今年已年屆91歲的李文達已處於半退休狀態，雖然仍掛名是李錦記集團主席，但主要營運已交給第四代，其中醬料集團主席李惠中被視為接班人。

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