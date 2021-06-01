周五，在銅鑼灣花盃晚飯，在座一位少女得悉我對股票略有認識，翌日發信息說買了壹傳媒（282）：「我是在0.305入的，你覺得之後有機會是升嗎？」

事緣5月14日國安處告知壹傳媒大股東名下71.26%股份以及銀行資產被凍結。查壹傳媒不止一次因政治原因而股價波動，我的評語是：證監不停牌是錯，警方拉股民也是錯，這一次證監終於做對了，其股票在5月17日停牌，發出通告後，待得公眾充份了解消息的內容後，方在上周四，即5月27日復牌。

看討論區的分析，根據往績，大家均認為早上將會狂炒，人人贏到笑，中午是冷靜期，收市後便齊齊哭股喪了。

誰知由於停牌10天後，消息消化了，市場反而調轉來走，開市0.8元是day high，其後輾轉下滑，收報0.28元，仍比前收市價升了50%。

正如我一直說，要支持壹傳媒，付錢訂閱比炒其股票更有效，相信當日大部分買家心態像該少女，想賺錢多於有心支持。周一她聽我的建議沽出了，蝕1萬大元。

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