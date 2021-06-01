上午10時20分

人行昨上調外匯存準率試為人民幣降溫，但人民幣對美元中間價仍上升110個基點，現報6.3572，中間價升至2018年5月15日以來最高。上一交易日中間價6.3682，上一交易日官方收盤價6.3607，上日夜盤報收6.3710。

人行昨日宣佈將於6月15日上調外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。

花旗發表報告認為，即使人行上調外匯存款準備金率，將會鎖定部分資金流入並提高外匯融資成本，但效果令人質疑，因為基本面對人民幣有強勢的支撐作用。報告亦指出，人行出招是不希望見到人民幣過快升值，但支持人民幣可能繼續升值的因素，包括人民幣資產的回報有吸引力，以境外的流動性仍非常充裕。

上午10時05分

三胎概念股昨急升後回吐，好孩子國際（1086）跌逾8%，報2.29元；錦欣生殖（1951）跌5.1%，報21.2元；貝康醫療（2170）跌5.1%，報26.75元；教育股亦都抽升，新東方（9901）跌1.274%，報81.35元。

港股微升20點，報29,172點；H指升23點，報10,912點；科指升123點，報8,228點。

美團（3690）升6%，報312元；京東物流（2618）升3.8%，報43.15元；阿里（9988）升1.9%，報215.2元；贛鋒鋰業（1772）高開後跌1.545%，報114.7元；快手（1024）升6.9%，報207.8元。

京東物流符合快速納入規則，將於下周四收市後被納入恒生綜合指數-工業、恒生綜合大型股指數及恒生綜合大中型股指數，亦有望等內地公佈把京東物流納入成為港股通名單。

上午9時25分

上證綜指無升跌，報3,616點；深證成指跌32點或0.22%，報14,963點；創業板指升18點或0.56%，報3,290點。

上午9時21分

「六絕月」首個交易日，港股微升7點，報29,159點；H指跌0.48點，報10,888點；科指升37點，報8,141點。

股評人古天后表示，五窮月過去，結果唔係太窮，恒指喺5月份累計升426點，連續第二個月先低後高，五窮月並未窮，展望後市，六絕月似乎亦唔會太絕。值得留意係通脹威脅會加劇大市波動，尤其金價持續走強，更加引證通脹持續升溫。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略