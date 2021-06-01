每日令人難以釋懷嘅新聞，每個月出席移民一兩次移民farewell飯局，喺呢個令人窒息嘅社會氣氛下，相信有唔少年輕人心感壯志難酬，於是決定搵多兩個錢，令自己可以有多幾個出路嘅選擇。

最近有篇報道，訪問咗個大學生，話投機以外，搵唔到向上流動嘅方法，於是決定all-in炒股票。如果落注前已做足功課，心理上亦準備充足，學股榮話齋，有輸鑊甘嘅心理準備，all-in趁後生，又真係唔可以話錯。唯一想提一提嘅係，如果你all-in瞓身落一隻股票嘅動力，係純粹見你朋友，甚至係另一半all-in，「冇呀，見佢買我咪買囉。」咁請你記住，功課你冇做過，贏錢時你當然有份賺，但輸大鑊就千萬唔好怨，盲目跟炒仲要all-in，出事就只能怨自己唔用腦。

面對生活嘅無力感，願意去搵方法上流，即使只係投機，其實都算係積極嘅做法。近來中國新興一種「躺平主義」，大致上指唔返工、唔買樓、唔消費、唔結婚、唔生仔等等，將人生慾望降到最低點，只要成為一棵躺平的韭菜，咁就難被割了。唔使講得咁複雜，躺咩平，廣東話兩個字，即係「拚䠋」（音：本 pae）。

中國催生出拚䠋主義，睇輿論都指係被996工時逼出嚟，工時又長又辛苦，營營役役，結果樓又買唔起，老婆又娶唔起，最後喺社會成為被割韭菜嘅目標。事實上，韭菜來講本身就係一條食物鏈，蟻民被商界割，商界被政府割。

諸如馬雲，建立出一個阿里王國，最後都被收割。「國進民退」一直有發生，內地傳媒之前亦有統計過，近3年中國國有資本狂掃A股上市企業，2018年有16間、 2019年有34間由民企變國企，而2019年更佔當年民企易手數目六成，2020年有40間，佔易手民企的超過五成。計計埋埋，即係過去三年有90間民企變國企。辛苦創一番事業，最後都要報效國家。眼見槍打出頭鳥，但如果你一直拚䠋躺著，就算中槍都未至於太傷。

呢個社會現實，中國嗰邊有人揀「拚䠋」；至於香港呢？或者我哋要珍惜，呢度呢一班仲肯all-in嘅後生仔。

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