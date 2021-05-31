5月27日對佬編來說是個特別的一日。因為這是經典美劇Friends六個演員在鏡頭上重聚的日子。

讓大家等了17年的Friends: The Reunion是一套電視特輯，有訪問、短劇，回顧等等，一次滿足幾個願望。第一印象，是桃花依舊，人面全非。

特輯裏還原了當年的拍攝場景，令人好感慨，原來咁就十幾年。不過裏面的六個演員，就literally人面全非，因為他們大概都是打了很多botox才來。但Botox Reunion沒有影響佬編看特輯的興趣，畢竟他們六個也是盡了力，為大家復刻當年睇劇時的感覺和樣子。

整套特輯的彩蛋，應該就是Ross和Rachel大爆當年拍劇時的浪漫瓜葛，所有還未睇的朋友，都應該找來看看。不過中國的線上盜版都是審查過的版本，沒有了辱華的Lady Gaga和Justin Biber等明星，想看原汁原味可能要畀多少少心機。

Friends曾經對佬編有巨大的影響力。實不相瞞，十季的Friends，佬編每一季都起碼睇了100次。

在那個剛開始成長的年紀，Friends是可以用來惡補英文的教科書，是讓人見識到甚麼叫American Dream的樣辦。更重要的是，Friends形塑了佬編早年的交友和感情觀。記得那時候會特登把朋友約到有大梳化的coffee shop傾偈，仿佛那就是與朋友相處應有的樣子。

現在想起來當然覺得可笑，但劇裏那種對身邊人的包容和無條件支持，卻仍然是佬編對待朋友和伴侶的宗旨。

Friends其實只不過是一部處境喜劇，劇情就是六個好朋友在紐約互相扶持成長的故事。這部長壽喜劇有能力令人想不斷翻睇，因為它準確地捕捉到友情的精粹，就是那種由無聊9 fing累積起來的真摯感情。

睇Friends，其實也很像聽久別重逢的好朋友分享舊時瑣碎一樣。就算多無聊多重複，你也不會捨得把對話打斷。

佬訊

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