長和系創辦人李嘉誠私人投資旗艦維港投資（Horizons Ventures）有份投資的德國保險科技公司 wefox公佈，完成6.5億美元（50.4億港元）C 輪融資後，最新估值高達30億美元。

本輪融資由Target Global 領投，並獲現有投資者 Omers、Gsquared 、 Merian 、維港投資、 Eurazeo 、 Mubadala 、 Salesforce Ventures、Speedinvest 和 Seedcamp 支持；新投資者包括 FinTLV、LGT、Partners Group、Jupiter 和 Decisive。公司指，今次融資大幅超額認購，為全球最大的保險科技 C 輪融資。自2016年首輪融資以來，wefox總融資金額超過9億美元。

wefox 成立6年，去年錄得1.43億美元收入，保險業務「wefox 保險」更首次錄得盈利。

wefox 行政總裁兼創辦人 Julian Teicke 表示，業務有顯著增長，今年採取了幾項重要措施，如將業務統一在 wefox 品牌下，將業務擴展到波蘭，並在巴黎成立了一支深度科技團隊。他又指，公司在未來數年內在全球擴張，強化歐洲業務外，及進軍美國和亞洲市場，「在未來十年，wefox 將成為個人保險公司的龍頭之一。」

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