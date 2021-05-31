【本報訊】去年疫情重挫各行各業，卡拉OK、酒吧等娛樂場所更首當其衝，並曾先後三次遭政府強制停業，可謂禍不單行。連鎖卡拉OK店Neway本月初遭呈請清盤，近500名員工隨時飯碗不保，旗下12間分店或將面臨交吉，其中位於核心區旺角一分店市傳已於市場放租；至於部份自用物業則未見放盤，料稍後若呈請人成功申請清盤，相關物業將淪為銀主盤。

Neway關聯公司「Neway Music Limited」本月初遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（Hong Kong Karaoke Licensing Alliance Limited）呈請清盤，並排期7月28日進行清盤聆訊。據Neway官網資料，集團目前於全港有12間分店，其中沙田富豪花園商場地下27-30B號舖，面積約6,000方呎的分店，於網上已顯示停業；而代理消息指，旺角彌敦道573號富運商業中心地下至3樓，面積達1.8萬方呎，Neway原承租至2023年10月底，惟業主最新以75.6萬元放租，意味集團或將提早撤出。

自用物業或變銀主盤

事實上，Neway目前亦持有三項自用物業，包括荃灣大鴻輝中心13及15樓，合共面積達1.78萬方呎，集團早於2012年豪擲2.8億元向「磁帶大王」陳秉志購入；另集團同年以8,800萬元買入九龍城太子道西440至450號太子匯1樓6至7號舖，面積約12,092方呎。不過，代理透露相關自用舖位未見在市場上放售，料集團若於7月底遭清盤，相關物業亦需變作銀主盤。

Neway去年已入不敷支，其中位於尖東安達中心、粉嶺中心、屯門新墟等三家分店先後棄租離場；另旺角中心及CEO銅鑼灣分店，去年底遭舖位業主入稟高等法院追討逾半年租金和其他雜費，共涉款3,300萬元。此外，母公司中星集團（055）今年初亦以意向價2.4億元，放售旗下粉嶺業暢街11號中大印刷集團大廈全幢物業。