據房委會最新公佈，5月份全港共錄得105宗未補地價公屋及居屋成交，按月減少77宗或逾4成。惟業界預期，新一期「白居二」剛推出，提供4,500個名額，勢帶動未補價二手市場交投。

上月成交金額最高一宗未補價成交，為樂富居屋嘉強苑一個高層單位，實用面積645方呎，以828萬元易手，創屋苑居二市場新高。單位為B座頂層3房戶，業主原本叫價860萬元，最後減價32萬元獲承接。

元朗新居屋宏富苑，樓齡只約4年，備受白居二買家歡迎。市場消息指，宏富苑高層1室，實用面積438方呎，2房間隔，業主開價465萬元，議價後以455萬元易手，呎價10,388元，買家為白居二客。據土地註冊處資料，原業主2017年4月以240.7萬元一手買入，持貨4年賬面獲利214.3萬元，物業大幅升值近9成。單位曾有加按紀錄，今年2月向財務公司進行抵押，借貸20萬元。

美聯馮根明表示，宏富苑另一宗白居二成交為高層2室，屬實用面積434方呎的2房戶，望開揚景，月前於居二市場叫價約460萬元放售，由於屋苑鄰近環境舒適，間隔實用，而且價格相宜，最終獲首置客以448萬元承接，呎價10,323元。原業主2017年4月以約243.78萬元購入上址，大賺84%離場。

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