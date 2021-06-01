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亞洲樓王｜半山21 Borrett Road分層2.34億售 呎價7.95萬元

21分鐘前
21 Borrett Road分層2.31億元沽

六月首宗大碼豪宅成交出現，長實（1113）半山21 Borrett Road再錄成交，五房大宅以2.3億元售出，呎價7.95萬元。

一手成交紀錄冊顯示，21 Borrett Road 15樓1室，實用面前2,945方呎，五房兩套間隔，連兩個車位，以2.3146億元招標沽出，呎價79,511元，買家採用240日成交期付款。

翻查資料，項目累售9伙大宅，套現逾23.9億元，平均成交呎價9.5萬元。

瀚名三房大宅3,653萬售

嘉里（683）何文田喇沙利道10號新盤瀚名最新錄項目第2宗成交，成交冊顯示，單位為19樓B室，三房套房間隔，實用面積1,132方呎，一梯兩伙設計，成交價3,653.25萬元，呎價32,273元。買家選用120天付款。項目3月時售出18樓A室，面積1,132方呎三房，成交價3,588.1萬，呎價31,697元，呎價計新成交略貴1.8%。

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