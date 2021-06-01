金管局總裁余偉文於《匯思》再提及接種疫苗的重要性。他指出，其他地區都將疫苗接種計劃定為推動經濟復甦策略的基石之一，在多個央行組織會議上，討論經濟復甦，以至何時最終撤回特殊政策措施，焦點已由感染控制轉移至接種疫苗的進度。市民的生活能夠回復正常的唯一辦法，就是通過提高疫苗接種率，以達到群體免疫。

他重申，假如本港疫苗接種率繼續落後於紐約、倫敦或新加坡等其他主要國際金融中心，而當其他主要金融中心因已達到群體免疫而能自由出入境，但我們卻未能做到，香港作為國際金融中心的競爭力便有可能受到影響。

為更有效保障銀行員工和客戶，金管局已去信銀行，要求它們大力鼓勵需要親身接觸客戶的員工，包括分行的員工，和執行關鍵支援功能的員工盡快接種疫苗。至於尚未接種或基於健康理由而不適合接種疫苗的員工，定期進行新冠病毒測試，是必要的風險管理措施。該局亦促請銀行推出額外措施，例如考慮給予接種疫苗的員工額外假期，或其他合宜的安排，以有效鼓勵所有員工接種疫苗。

余偉文上月出席立法會財經事務委員會時，已多次提及提升本地疫苗接種率非常重要，擔心疫苗接種率低將影響本港經濟恢復的進度。

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