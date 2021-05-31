【本報訊】美團（3690）績後無懼遭多間大行下調目標價，股價於昨日越飆越有，勁升近11%，收報294元。北水全日雖淨流出逾9億元，惟資金力掃美團，淨買盤達14億元。該股連同騰訊（700）發力下，恒指拗腰升27點，收報29151點，成交1,522億元。

目前已有20家機構更新對美團的評級及目標價，其中海通國際給予目標價高達545元，為市場上「最牛」，較昨日收市價有逾85%水位。

大和維持「買入」評級，目標價降5%至425元。該行表示，對美團首季餐飲外賣non-IFRS經營利潤率達5.4%感到驚訝，而管理層估計下半年起每筆定單的成本將增加0.05元人民幣，故預期嚴格的用戶補貼和運營成本下降將可抵銷騎手開支較高所帶來的額外成本。大和相信，「美團優選」的交叉銷售機會或推動估值重估。

京東物流納恒生綜指

騰訊昨彈2.9%，報619元；阿里（9988）走高1.7%，報211元。金融股疲弱，重磅滙控（005）及友邦（1299）各挫近3%及3.9%。整月計，恒指打破「五窮月」魔咒，累升426點或1.5%，亦是2017年以後最佳的5月表現。

恒生指數公司公佈，京東物流（2618）符合相關指數的快速納入規則要求，將於6月10日收市後被納入恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生綜合行業指數—工業，並於6月11日生效。此意味京東物流將獲納入港股通。該股昨曾挨近上市價40.36元邊緣，尾市跌幅收窄至0.4%，報41.55元。

另外，國家統計局公佈，5月份中國製造業採購經理指數（PMI）降至51，微低於上月0.1個百分點，遜市場預期。