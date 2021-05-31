李錦記家族逾百年歷史，但到近年才打上富豪榜，除了內地健康品直銷集團成為功臣之外，旗下地產物業浮面亦記上一功，根據2020年億萬富家指數（Bloomberg Billionaires Index）數據，李錦記第三代掌舵人李文達，以184億美元身家打入世界百強。而在2021年《福布斯》香港富豪榜中，李文達亦以174億美元身家壓倒九倉前主席吳光正，排行第6位，僅次於銀河娛樂主席呂志和。

醬料毛利估計超過四成

以蠔油起家的李錦記，由於從未上市，賬目亦從未公開，外界難以知道這盤生意確實情況如何，不過，參考內地最大的醬料集團，於A股上市的海天味業，公司去年收入達到227.9億元人民幣，純利亦達到61.77億元人民幣，整體的毛利率超過40%以上，其中於內地市佔率最高的產品醬油，去年收入達到130.43億元人民幣，毛利率達47%；蠔油的收入亦有41.13億元，毛利率亦有35.36%。而海天於內地醬油市佔率約4%；李錦記亦超過1%；而蠔油市場，李錦記市佔率更超越海天，排行第一；海天亦只排行第二。由此估算，李錦記醬料業務毛利率估計亦超過四成。而海天截至5月31日收市，市值達到5,782億元人民幣。

李錦記蠔油賣到街知巷聞，醬料產品由原本只有蠔油及蝦醬之外，至今已發展至供應超過200種產品到全國超過100個國家及地區，在中國、香港、歐洲、俄羅斯、美國、東南亞、中東及非洲均有辦事處，在中國擁有三個生產基地，於本港亦有一個生產基地；海外方面亦於美國及馬來西亞分別設有一個生產基地。

李錦記真正金蛋：無限極

不過要數到金蛋，莫過於旗下中國最大直銷集團無限極，集團於1992年成立，從事中草藥健康產品，於中國設立30家分公司，7,000間專賣店；於新會及營口有兩個大型生產基地，公司在網頁上引述世界品牌實驗室的評估，於2017年，無限極品牌價值已達到658.69億元人民幣；另外，在2015年1月創立了天方健，從事中藥材及中藥飲片。

事實上，無限極在1998年亞洲金融風暴時，幾乎從家族企業中分裂出去。90年代內地規管傳銷及直銷企業，令當時從事直銷健康產品的南方李錦記（其後成為無限極）受到壓力，李錦記一度打算關閉這間日後會生金蛋的公司，這時惹來第四代的李惠森不滿，並提出想出售所持有的股份自立門戶，李惠森接受傳媒訪問時憶述當時情況：「我覺得很不爽，這些年我做了那麼多事情，你們卻決定不做了！」

不過，在權衡利弊時，李惠森又想到，放棄股份之後，自己與家族之間是一種什麼的關係，可能從此再無法與爸爸說話，李惠森經過三個月後才重返家族，而這間直銷公司亦保留下來，加上中國政府在2005年正式推出直銷管理條例，以及禁止傳銷條例，將直銷與傳銷區分，而這間直銷公司亦越做越大，成為中國最大的直銷企業，同時亦是在2019年將李文達推上富豪榜第三位的功臣之一。

逾百億購入倫敦名商廈收租

在投資方面，李錦記戰跡亦不弱，旗下無限極物業投資，在香港、廣州及上海，分別購入多個商廈，其中包括位於上環的無限極廣場，公司於2010年以超過40億向麥格理購入街；其次在於上海新天地的無限極大廈，公司於2015年以57億元人民幣購入，目前已引入多間國際知名企業，包括普華永道、麥肯錫及保樂力加等。至於持有最貴重的物業要數上倫敦芬喬奇街20號，公司於2017年以128億元購入，是目前物業資產中最貴重的物業，以其已公開的物業資產計，投資額至今超過300億元。

除了物業市場，無限極投資亦拓展至初創企業，於2017年成立爽資本，主要是全球創業投資公司，目前投資項目覆蓋美國，以色列、中國以及香港。

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