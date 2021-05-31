恒生科技指數由2月18日高位11001點跌至昨日收報8104點，回落逾26%，聯想集團（992）因有優良基本因素而產生抗跌力，同期跌幅不足一成六。事實上，集團收入創出九個財年新高，2020/21財年收入約607億美元，增長近兩成，得益於旗下三個業務的利潤持續增長，以及成功實施智能化轉型戰略，純利更增長超過77%至11.78億美元，亦創新高。同時因疫情加快企業數字轉型，增加對IT的投資，集團未來相關業務會有客觀的增長保證。

旗下三個主要業務分部：個人電腦和智能設備業務、數據中心業務，以及智能設備業務均持續擴張，成為集團強勁盈利的驅動力。加上成功智能化轉型，加速方案銷售和創新成另一增長引擎。

聯想的個人電腦銷售已連續三年保持全球第一，智能設備在其重點市場（拉丁美洲和北美）也贏得了最高的市場份額。

數據中心業務不僅在高性能計算和人工智慧領域保持全球領先地位，並且作為基礎存儲供應商的排名從世界第五升至第二。

在營運現金流改善的基礎上，淨債務減少3.72億美元，並償還了10.45億美元的永續債券，令集團去年底首次獲得了投資級別的信貸評級，顯示集團不斷擴張的同時亦做好財務風險管理，產生更好的財務狀況。

業績後獲大行紛紛看好，例如美銀證券、花旗銀行和東方證券均予以「買入」評級，目標價分別為13.5、13.6和14.51元，相對昨日收報9.3元的潛在升幅介乎45%至56%。筆者參考2018/19至2020/21財年每年最高市盈率分別為18.82、17.52和15.64倍，平均值為17.33倍，以2020/21財年每股盈利2.19美仙計出每股合理值為12.85元。

聶振邦

獨立股評人

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