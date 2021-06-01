百度（9888）早前宣佈與吉利（175）合資智能汽車公司集度，騰訊《一線》報道，今日公司CEO夏一平表示，集度汽車第一款車將於2022年北京車展時亮相。

百度現報196元，升1.8%；吉利報20.3元，升2.8%。

他指出，集度汽車屆時亮相的車型為概念量產車，外形與量產車大約90%接近，樂觀的話，明年可以進行預訂。

集度指，公司最早期的用戶偏向於更年輕化的產品，同時也會考慮女性用戶。由於智能化部分的成本比較高，夏一平稱，這款車的定價將在20萬元人民幣（下同）以上。

根據介紹，這款車將搭載百度Apollo自動駕駛技術以及吉利SEA浩瀚智能架構。同時，集度的首款車將由吉利幫助研發與產生，集度汽車進行產品定位。夏一平補充，集度汽車並不會自建供應鏈，「正是因為與吉利的合作，我們使用吉利供應鏈帶給我們的優勢。」指此舉可以降低供應商與新品牌合作的意願，同時也可以降低產品成本。

此前，集度汽車曾表示未來5年投資500億元，用於整體研發以及集度汽車一系列車型的持續打造。根據夏一平介紹，計劃在今年第三季度或第四季度進行新一輪的融資。

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