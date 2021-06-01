上月新盤市場回勇，成交量增至逾2,000宗，不過同月撻定個案亦明顯上升。本報統計，5月份一手新盤撻定錄45宗，為今年次高，今年2月時就錄55宗為今年最多。5月撻定的殺定金額涉近5,000萬元。

本報統計，5月份新盤市場撻定個案增至45宗，涉及的成交額6.05億元，發展商料沒收定金4,945萬元。當中有21單為交易簽定臨時買賣合約後無進展，另外24宗則為撻大定。付款辦法方面，有29宗的買家選用建築期付款，佔比約64%。

5月份殺定最多的新盤是恒大（3333）屯門掃管笏珺瓏灣1及2期，1期撻定12宗，全為撻大定，均採用建築期付款，殺定635萬元。而2期就撻定6宗。至於新地（016）旗下沙田九肚山雲端，Premier 11洋房在5月初撻定，大宅成交價1.241億元，遭沒收1成定金，即1,241萬元，為5月最大額撻定個案。

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