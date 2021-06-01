《彭博》引述消息人士指，中國財政部正考慮成立新控股平台，以承接中國華融（2799）在內的四大資產管理公司，作為監控風險手段。

據報，這方案在3年前已經提出，但一直未有實質進展，直至最近華融爆出債務危機，相關部門才重新審議這方案。有官員認為，設立控股平台可以使財政部從股東角色抽離，從而回歸監管職能，並向中國東方、中國華融、中國長城、中國信達四大資產管理公司引入更專業的管理文化。

知情人士亦指，中央政府還在討論是否引入新的投資者，以分薄財政部目前在四大資產管理的持股比例，而監管部門亦需等待更高決策層就華融相關應對方案作指示，最終決定還存有變數。

早前《彭博》引述知情人士報道，中國華融已經獲得國有大行的支持，8月底前能夠足額償還到期債券，公司亦計畫在此之前發佈年報。

90年代亞洲金融風暴期間，中國政府為消化國有銀行的巨額壞賬風險，批准設立華融等四大資產管理公司，分別對口剝離建行、中行、農行和工行合計逾1.4萬億元人民幣（下同）的不良資產，財政部作為唯一股東向各公司出資100億元。不過，營運了10年後，四大資產管理公司並未如預定計劃退出市場，相反規模快速擴張並發展成集各類金融牌照的金融控股集團。

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