鷹君（041）羅氏爭產風波持續已久，其創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）去年就撤換家族信託人滙豐信託一案，被高等法院駁回上訴，孻仔羅啟瑞另外入稟控告滙豐信託、大女羅慧端及三子羅嘉瑞在處理信託上未有履行好職責。羅嘉瑞及滙豐信託稱入稟狀部分內容與羅老太一案重覆，要求刪去有關內容及申索，高院今日頒判詞批准其申請，以防止濫用法庭資源重覆審理，並下令羅啟瑞需支付訟費。

羅啟瑞早前入稟控告羅慧端、羅嘉瑞、羅嘉瑞私人公司KSL Management Ltd、滙豐信託、滙豐信託子公司HSBC Trustee (Hong Kong) Ltd，控告羅嘉瑞違責、要求撤換家族信託受託人滙豐信託，以及要求滙豐信託及羅嘉瑞向家族信託賠償損失等。羅啟瑞一直協助羅老太打官司，而羅老太於2019年就撤換家族信託人一案敗訴，去年4月申請上訴再被法院駁回，並需要支付訟費。

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