本港老牌地產發展商，主力舊樓併購發展桂洪集團推出紅磡馬頭圍道項目，命名為「Mangrove 曼翹」。桂洪集團董事凌俊偉指，項目最快下月初開價及下月開售，開價將參考同區一二手項目。

凌俊偉指，項目最快月內上載樓書，並於下月初，於佐敦開設示範單位。桂洪集團董事莫潔雯指集團一直有起樓，並會視乎情況決定是否推售，而曼翹由於適合上車客，交通便利，故推出發售。莫指對後市走勢仍然有信心。

曼翹位處紅磡馬頭圍道68號，位於何文田站、黃埔站及即將落成的土瓜灣站之間，鄰近紅磡廣場。全盤130伙，包括63伙開放式單位、62伙1房單位及5伙特色單位，實用面積分別為186至194方呎及233至250方呎，而特色單位則稍後公布，關鍵日期為2022年6月30日。

桂洪集團早年以舊樓買賣發跡，現時旗下有證券、物業、地產和投資等生意，近年主力進攻服務式住宅項目。

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